Samsun'da balkonda kriz: 2 saatlik ikna sonrası kapıyı açtı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da ailesiyle kavga ettikten sonra kapıyı açmayıp balkondan bağıran kadın, yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından evinin kapısını ailesine açtı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Şehit Polis Serkan Yavuz Sokak üzerindeki bir apartmanın 4. katındaki dairede saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre evde ailesiyle birlikte oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, annesiyle tartıştı. Ailesinin evden dışarı çıkmasının ardından kapıyı kilitleyen genç kadın, balkona çıkarak bağırmaya başladı. Genç kadının kendisini atacağını söylemesi üzerine durum çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine çok sayıda itfaiye, resmi ve sivil polis ekibi ile ambulans sevk edildi. İtfaiye, söz konusu balkonun altına hava yastığı açarken, müzakereci polisler de kadını ikna edip kapıyı açtırmaya çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat uğraşan polis ekipleri ve aile yakınları, kadına kapıyı açtıramadı. Tüm ekiplerin ve gazetecilerin mahalleden uzaklaşmasını isteyen kadın, böyle yapıldığı takdirde kağıyı açacağını söyledi. Bir sürede kadının istediği şekilde bekleyen ekipler, müzakere çabalarının olumsuz sonuçlanacağı kanısına varınca durumu özel harekat polislerine devretme kararı almak üzereyken, eve kendini kilitleyen kadın akrabalarından birine kapıyı açtı.

Ailenin de eve girmesiyle birlikte kolluk kuvvetleri, aile fertlerinden tutanak tanzim ederek binaya girildiğini kayıt altına aldı. Durumun normale dönmesinin ardından sağlık çalışanları ve itfaiye ekipleri de olay yerinden ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı