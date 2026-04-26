Sakarya'da yangın paniği: 15 dakikada söndürüldü, tüpler patlamadı

Sakarya'da park halindeki araçlardan çıkan yangın, koltuk imalathanesi, terzi dükkanı ve market deposuna sıçradı. 8 itfaiye aracıyla 15 dakikada kontrol altına alınan yangında, marketteki onlarca tüp patlamadı; yangın sırasında bazı vatandaşlar derbi izlemeyi sürdürdü.

Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'nde park halindeki araçların bulunduğu noktada yangın çıktı. Yangın büyüyerek aynı yerde bulunan koltuk imalathanesi, terzi dükkanı, market deposu ve binanın üst katındaki eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 16 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı. Yangında marketin deposunda bulunan onlarca tüpün patlamaması ise facianın önüne geçti. İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve evde de hasar oluştu.

Mahalle yanarken derbi izlediler

Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu ve mahallelinin panikle sokağa döküldüğü yangında, bir işletmedeki bazı vatandaşlar ise Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemeye devam etti. Maç sırasındaki bazı ataklarda sevinen, bazı ataklarda sinirlenen taraftarların o anları dikkat çekti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
