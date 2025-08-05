Mahalle sakinlerine yakalanınca yaptığı sapıklığın bedelini ağır ödedi

Mahalle sakinlerine yakalanınca yaptığı sapıklığın bedelini ağır ödedi
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Mahalle sakinlerine yakalanınca yaptığı sapıklığın bedelini ağır ödedi
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Giriş katlardaki evlerin camına yaklaşarak cinsel organıyla oynadığı öne sürülen K.B. adlı kişi, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Esenyurt'ta giriş katlardaki evlerin camına yaklaşarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İddiaya göre, K.B. isimli şahıs, bir mahallede giriş katlarda oturan kadınların camlarına yaklaşıp cinsel organıyla uygunsuz davranışlarda bulundu. Durumu fark eden çevre sakinleri, şahsı olay yerinde yakalayarak darbetti. Olay anı, çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli K.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, mahalleli tarafından yapılan fiziki müdahaleye ilişkin de inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Eğer doğruysa, kesin hesabını atın kenara. Yazık değil mi polisin yaktığı yakıta ve zamana, nasılsa hazırlık savcılığından uğurlanacak yine pencerelere.

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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Dünyanin kac ülkesinde vardir böyle anormallikler acaba ?

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Haber YorumlarıNoMoneyYesCry:

o vuran,sopa tutan elleriniz dert görmesin

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Haber Yorumlarıhyrsyn87:

tut tut sıra bende değişi beni benden aldı

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Kökenine bi bakın

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