Mahalle Muhtarına Bıçaklı Saldırı

Mahalle Muhtarına Bıçaklı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, araç yıkama nedeniyle uyardığı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan mahalle muhtarı Mustafa Kemal Dönmez yaralandı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, muhtar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde mahalle muhtarı, sokaktaki çeşmede aracını yıkaması nedeniyle uyardığı bir şahsın bıçaklı saldırısı sonrası yaralandı.

Marmaracık Mahallesi Camii önünde meydana gelen olayda, Cuma namazından çıkan Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, yanına gelen öfkeli bir şahsın bir anda bıçaklı saldırısına uğradı. Kalçasına gelen bıçak darbesi sonrası yaralanan Muhtar Mustafa Kemal Dönmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhtar Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli C.D.'nin yakalanması için Ergene emniyeti tarafından çalışma başlatıldı.

Araç yıkama yüzünden tartışma çıkmış

Öte yandan Muhtar Dönmez'in geçtiğimiz günlerde kendisini bıçaklayan saldırgan şahısla aralarında araç yıkama nedeniyle tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Muhtar Dönmez, mahalle meydanında çeşmede minibüsünü yıkayan şahsı, mahalle sakinlerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle yıkamaması konusunda uyardığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Kasımpaşa veda etti! Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor

Milli yıldıza veda! Süper Lig'de son maça çıkıp Premier Lig'e gidiyor
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.