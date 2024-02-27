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Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu

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Zeytinburnu'nda mahalle bekçisi, üç kişi ile yan bakma tartışması yaşadı. Üç arkadaş tartışma sürerken olay yerindeki polislerin yanına gitti. İçlerinden birisi polislerin yanında yanlarına gelen bekçiye yumruk attı. Mahalle bekçisi de silahına davranarak kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu.

Zeytinburdu'nda 3 kişi mahalle bekçisi O.A. ile yan bakma sebebiyle tartıştı. Barış Kerem Ö., tartıştığı bekçi O.A.'ya yumruk attı. Darbedilen bekçi tabancasıyla Barış Kerem Ö.'yü bacağından yaraladı. Olay anı Mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAN BAKMA TARTIŞMASI

25 Şubat Pazar günü saat 14.20'de Zeytinburnu Kazlıçeşme Marmaray istasyonunda meydana gelen olayda yoldan geçen mahalle bekçisi O.A. ile yanından yürüyerek giden 3 kişi arasında yan bakma tartışması çıktı. O.A.'nın kendilerine yan baktığını iddia eden Barış Kerem Ö. Emrah S. ve Tarık S., tartışma devam ederken caddedeki polis ekiplerinin yanına gitti. 3 kişi, polislere O.A. ile tartıştıklarını söyledi. Bu sırada O.A. da yanlarına gitti.

Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu

YUMRUK ATINCA SİLAHINI ÇEKTİ

Ancak 3 şüpheliden Barış Kerem Ö., O.A.'ya yumruk attı. O.A., darbedildikten sonra belindeki tabancasını çıkararak Barış Kerem Ö.'nün bacağına ateş etti. Bacağından vurulan Barış Kerem O., yere yığıldı. Bu sırada olay yerindeki polis ekipleri müdahale etti. Bacağından yaralanan Barış Kerem Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bekçi O.A. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı Mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin polise gittiği, Barış Kerem Ö.'nün polis ekiplerine doğru yürüyen O.A.'ya yumruk attığı, O.A.'nın ise silahını çekerek ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinburnu 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (16)

VATANSEVER:

bu bekçiler adam olmazlar. orantılı güç kullanmalısın elinden silah olmayan adamı silahla vurmak ne demek. Derhal atın memurluktan

56
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sade vatandaş:

o da senin kafadaydı bekçi gereken cevabı vermiş

yanıt90
yanıt18
Mert D:

Ne yapsın Bekçi de ona mu yumruk atsın Amerika’da silahsız fiziki kuvvete diren mermi manyagi yaparlar adamı

yanıt44
yanıt4
Hakan Hakan:

Vallahi on numara orantılı güç kullanmış vatandaşlar Teksas gibi davrandığı ölçüde oranın ve cezanın dozu artmalı

yanıt52
yanıt3
Fılm Studyosu:

Bekcımı adam olmaz çok doğrusunu yapmış ozendıgınız amerıkada polıse al kaldır kafadan vuruyorlar ınsanların batıda polıse dokunmaya korkuyor sızın gıbi dusuncesı olanlar yumruk atıyor aslanım bekçi!!

yanıt1
yanıt0
Kralçıplak:

Bence iyi olmuş, yoksa bugün yumruk atar yarın silah sıkar. Bekçi olmasaydı silahı olmasaydı 3 kişi birden dalacaklardı. Tebrik ediyorum bekçi kardeşi haddini bildirmiş

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JY:

ILKOKUL MEZUNU BILE BEKCI OLUYOR SILAH VERILMESI COK YANLIS.

10
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Melik Tahs:

Bekçi üniversite mezunu olmalı ve maganda dayağı yiyebilmelidir. Olmazsa olmazımızdır lütfen ama.

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Yusuf ODEMIS:

Eline koluna silahına sağlık..

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Mehmet Sltn:

Iyi yapmış adam olacaksın

39
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