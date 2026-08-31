Konya'da Mağarada Düşen Kadın Helikopterle Kurtarıldı

Konya'da mağara girişinde kayalıklardan düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Seydişehir ilçesi Kuğulu Tabiat Parkı'ndaki Ferzene Mağarası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G., yürüyüş amacıyla çıktığı mağara girişinde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıya ulaşırken, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ambulansın ulaşamadığı olay yerine askeri helikopter desteği istendi. Bölgeye ulaşan askeri helikopterin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden kurtarılan M.G., sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı