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Magandalara "Yapmayın" dedi, öldürüldü

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Mardin'de Ahmet Durak havaya ateş eden grubu uyarması üzerine başlayan tartışmada silahla vurularak öldürüldü. Durak'ın 5 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Dörtyol mevkiinde gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; bir araç içerisinden havaya ateş açıldığını gören Ahmet Durak (32) magandaları uyardı.

MAGANDALARI UYARINCA ÖLDÜRÜLDÜ

Bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak ağır yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi. R.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BABA OLACAKTI

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Ülke texas resmen. Klasik Orta doğu insanlarì

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