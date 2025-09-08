Haberler

Magandalar düğünu kana buladı! 6 yaşındaki çocuktan acı haber

Magandalar düğünu kana buladı! 6 yaşındaki çocuktan acı haber
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde düzenlenen bir düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucunda 6 yaşındaki Ayşe Demirhan hayatını kaybetti.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde bir düğün töreninde havaya rastgele açılan ateş sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Muş'ta yürek yakan bir olay meydana geldi. Varto ilçesine Sanlıca köyünde düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya açılan ateş sonucu kurşunlar Ayşe Demirhan (6) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Ayşe Demirhan kurtarılamadı. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan'ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Demir parçası, minibüs sürücüsünün kafasına saplandı

Koca demir parçası, kafasına saplandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.