Magandalar düğünu kana buladı! 6 yaşındaki çocuktan acı haber

Muş'un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde bir düğün töreninde havaya rastgele açılan ateş sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Muş'ta yürek yakan bir olay meydana geldi. Varto ilçesine Sanlıca köyünde düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya açılan ateş sonucu kurşunlar Ayşe Demirhan (6) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Ayşe Demirhan kurtarılamadı. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan'ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.