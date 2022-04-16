Magandalar çocuk parkını hedef aldı: 1 çocuk yaralandı

Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokakta içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Bunun üzerine magandalar, otomobille hızla bölgeden ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MAGANDALAR YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Polis, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit etmek için operasyon başlattı. Yapılan operasyon sonrası araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D., yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise suç aleti pompalı tüfekte ele geçirildi. Polis tüfeği kullanan magandayı belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa