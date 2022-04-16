Magandalar çocuk parkını hedef aldı: 1 çocuk yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Magandalar çocuk parkını hedef aldı: 1 çocuk yaralandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Karaman'da, otomobilden inen 1 kişinin çocuk parkına doğru 9 el pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu, 10 yaşındaki Ali Mert Y. yaralandı. Polis, kaçan 4 magandayı bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı. Çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açan 4 maganda kısa sürede yakalandı.

Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokakta içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Bunun üzerine magandalar, otomobille hızla bölgeden ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da maganda dehşeti! Çocuk parkını hedef aldılar

MAGANDALAR YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Polis, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit etmek için operasyon başlattı. Yapılan operasyon sonrası araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D., yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise suç aleti pompalı tüfekte ele geçirildi. Polis tüfeği kullanan magandayı belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Karaman'da maganda dehşeti! Çocuk parkını hedef aldılar

Karaman'da maganda dehşeti! Çocuk parkını hedef aldılar

Karaman'da maganda dehşeti! Çocuk parkını hedef aldılar

Karaman'da maganda dehşeti! Çocuk parkını hedef aldılar

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Mert, Karaman, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title