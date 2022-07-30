Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Mert'i hayattan kopardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Mert'i hayattan kopardı

Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Mert'i hayattan kopardı Sokakta yürüdüğü esnada maganda kurşunu isabet eden 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Gaziantep'te 15 yaşındaki Hasan Mert Üzüm, sokakta yürüdüğü esnada karın bölgesine isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandı.

 - Güncelleme:

Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Mert'i hayattan kopardı

Sokakta yürüdüğü esnada maganda kurşunu isabet eden 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 yaşındaki Hasan Mert Üzüm, sokakta yürüdüğü esnada karın bölgesine isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüdüğü esnada 15 yaşındaki Hasan Mert Üzüm'ün karın bölgesine nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu isabet etti. Olay sonrası kanlar içerisinde yere yığılan 15 yaşındaki Hasan Mert, ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, olay sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

15 yaşındaki Hasan Mert, hastanede hayatını kaybetti

15 yaşındaki Hasan Mert, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hasan Mert'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bir şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Hasan Mert Gaziantep 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title