Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Mert'i hayattan kopardı

Sokakta yürüdüğü esnada maganda kurşunu isabet eden 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 yaşındaki Hasan Mert Üzüm, sokakta yürüdüğü esnada karın bölgesine isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüdüğü esnada 15 yaşındaki Hasan Mert Üzüm'ün karın bölgesine nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu isabet etti. Olay sonrası kanlar içerisinde yere yığılan 15 yaşındaki Hasan Mert, ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, olay sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

15 yaşındaki Hasan Mert, hastanede hayatını kaybetti

15 yaşındaki Hasan Mert, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hasan Mert'in cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bir şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.