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Mado Kafe'de Silahlı Kavga: Görüntüler Ortaya Çıktı

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mado Kafe'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri basına yansıdı.

Mado Kafe'de bir kişinin vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde Mado kafede alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Center'da bulunan Mado Kafe'de meydana geldi. S.Y ve N.A. bir kafede buluştu. S.Y. ve N.A. alacak verecek meselesi yüzünden masada tartıştıkları esnada arka masada oturan N.A'nın kuzeni M.Y.A., silahla S.Y.'yi vurarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.Y'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısları olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan kavga anının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mado Kafe'de Silahlı Kavga: Görüntüler Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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