Madenciler 'domuz damı' yöntemiyle bir kişiyi daha kurtardı Sığınaktaki depremzede 110 saat sonra kurtarıldı Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı bir apartmanın sığınağında bekleyen depremzede madencilerin domuz damı tahkimatı yöntemiyle yaptıkları çalışmayla 110 saat sonra kurtarıldı.

Madenciler 'domuz damı' yöntemiyle bir kişiyi daha kurtardı

Sığınaktaki depremzede 110 saat sonra kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı bir apartmanın sığınağında bekleyen depremzede madencilerin domuz damı tahkimatı yöntemiyle yaptıkları çalışmayla 110 saat sonra kurtarıldı.

Zonguldaklı madenciler Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremde kurtarma çalışmaları ile göz dolduruyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Armutçuk Mahallesinde 8 katlı bir apartmanın sığınağında bir kişinin olduğunu tespit eden madenciler depremzedeyi kurtarmak için çalışma başlattı. Domuz damı tahkimatıyla 13 saatlik çalışma sonunda isminin Esra olduğu öğrenilen kız çocuğuna ulaşıldı.

Depremden 110 saat sonra kurtarılan Esra, sağlık ekiplerine teslim edilirken Zonguldaklı madencilerin hummalı çalışmaları takdir topluyor.