Madagaskar'ı vuran Gezani tropikal siklonunda can kaybı 59'a yükseldi

Güncelleme:
Hint Okyanusu'ndaki Madagaskar adasında etkili olan Gezani tropikal siklonu can kaybını artırdı. 59 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 428 kişi tahliye edildi. Rüzgar hızı 185 km/s'ye ulaştı ve birçok ev hasar gördü.

Hint Okyanusu'ndaki Madagaskar adasını vuran Gezani tropikal siklonunda can kaybı 59'a yükselirken 16 bin 428 kişi de tahliye edildi.

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da etkili olan Gezani tropikal siklonunda bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden (BNGRC) yapılan açıklamada, Gezani tropikal siklonunda can kaybının 59'a yükseldiği kaydedildi. Siklon nedeniyle 15 kişinin de kayıp olduğu ve 804 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada 16 bin 428 kişinin tahliye edildiği aktarıldı. Can kayıplarının büyük kısmının liman kenti Toamasina'da kaydedildiği bildirildi.

Ülkede 423 bin 986 kişinin afetten etkilendiği bildirildi. Rüzgarın saatteki hızının 185 km'yi bulduğu Gezani tropikal siklonunda, ağaçlar yerlerinden söküldü. Siklon nedeniyle 25 bin evin hasar gördüğü 27 bin ev de sular altında kaldı.

Şubat ayında da

Ülkenin kuzeybatısını vuran Fytia tropikal siklonunda en az 7 kişi hayatını kaybetmiş 20 binden fazla kişi de yerlerinden edilmişti. - ANTANANARIVO

