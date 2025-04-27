Macron: Fransa'da Irkçılık ve Din Temelli Nefretin Yeri Yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın güneyinde bir camide 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından yaptığı açıklamada, " Fransa'da ırkçılığın ve din temelli nefretin asla yeri olmayacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın güneyinde bir camide 1 kişi hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından açıklama yaptı. Macron, " Fransa'nın Gard bölgesindeki bir camide genç bir adam acımasızca öldürüldü. Ailesine ve Müslüman dostlarımıza ulusumuzun desteğini iletiyorum. Fransa'da ırkçılığın ve din temelli nefretin asla yeri olmayacak. İbadet özgürlüğü dokunulmazdır" dedi.

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, söz konusu saldırının ardından ülke genelindeki camilerde güvenliği artırma talimatı verdi.

Saldırı sırasında İslamofobik ve ırkçı söylemlerde bulunan saldırganı arama çalışmaları ise devam ediyor. Fransa basını, saldırganın Olivier A. (21) olduğunu belirterek, işsiz ve sabıka kaydının bulunmadığını aktardı.

Fransa'nın Gard bölgesindeki La Grand-Combe'de bulunan Khadijia Camii'nde geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Mali uyruklu 20'li yaşlarındaki Aboubakar Cisse, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırgan Cisse'yi 50 kez bıçaklarken, cep telefonu ile saldırı anını kayda almıştı. Cisse'nin cansız bedeni, cami cemaati tarafından ilerleyen saatlerde bulunmuştu. - PARİS