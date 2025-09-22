Mabel Matiz'in 'Perperişan' Şarkısına Soruşturma
Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, yazdığı "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa