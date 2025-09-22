Haberler

Mabel Matiz'in 'Perperişan' Şarkısına Soruşturma

Mabel Matiz, yazdığı 'Perperişan' isimli şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, yazdığı "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı müracaatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
