Maaşını alamayan çalışan, eczacıyı öldürdü

Maaşını alamayan çalışan, eczacıyı öldürdü
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Maaşını alamayan çalışan, eczacıyı öldürdü Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığını iddia eden eski çalışan, iş yeri sahibi eczacıyla tartıştıktan sonra silahlı öldürdü.

Maaşını alamayan çalışan, eczacıyı öldürdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığını iddia eden eski çalışan, iş yeri sahibi eczacıyla tartıştıktan sonra silahlı öldürdü.

Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane sahibi Ufuk Yıldız, caddede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile iddiaya göre maaşını zamanında alamadığı için tartıştı. Yıldız, tartışan sırasında şahsın silahlı saldırısında ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak sevk edildiği özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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