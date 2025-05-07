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Lvbel C5 Adliyeye Sevk Edildi

Lvbel C5 Adliyeye Sevk Edildi
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Kocaeli'de gözaltına alınan rapçi 'Lvbel C5' lakaplı Süleyman Burak Bodur, uyuşturucu kullanımını özendirme suçuyla Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Bodur, tutuklama işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

"Lvbel C5" lakaplı rapçinin adliyeye sevk edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de gözaltına alınan "Lvbel C5" lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur'un Gebze Adliyesi'ne sevk edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan Süleyman Burak Bodur, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. "Lvbel C5" lakabıyla tanınan Bodur, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı.

Lvbel C5'in, Gebze Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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