Lunapark faciasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'da lunaparkta çalışırken ranger olarak bilinen oyun aleti kabininin başına çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç, memleketi Samsun'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Amasya'nın Hızırpaşa Mahallesi'nde bulunan lunaparkta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aleti müşterilerin binmesinin ardından çalıştırıldı. Bu sırada aletin hareketini takip eden lunapark çalışanı Burak Kırıkçı'nın (20) başına oyun aletinin kabini çarptı. Ağır yaralanan genç, çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kırıkçı kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Burak Kırıkcı için memleketi Samsun'un Bafra ilçesi Sarıköy Mahallesi'ndeki Kömür Kuyusu Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kırıkçı'nın cenazesi, namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Burak Kırıkçı'nın cenaze töreninde ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı