Lüleburgaz'da yanan tırın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otoban yolunda seyir halindeki tırda çıkan yangında sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kırklareli'de seyir halindeki tır alevlere teslim olurken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Lüleburgaz ilçesi otoban yolu Hamitabat mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevreye de sıçradı. Gökyüzünü kaplayan metrelerce yükseklikteki dumanlar birçok noktadan gözlendi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aracın sürücüsü yaralı halde hastaneye kaldırılırken yangının çıkış nedenine yönelik araştırma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı