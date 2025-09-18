Haberler

Lüleburgaz'da Tek Katlı Evde Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın gece saatlerinde, Hürriyet Mahallesi Kalmaz Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
