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Lüleburgaz'da Otomobil Çarpan Çocuk Yaralandı

Lüleburgaz'da Otomobil Çarpan Çocuk Yaralandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Murat Hüdavendigar Caddesi üzeri ışıklar mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen, 39 NC 365 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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