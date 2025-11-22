Lüleburgaz'da Genç Kız Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün akşam araçtan açılan ateş sonucu vurulan 19 yaşındaki genç kız toprağa verildi. Rümeysa Sanpur, tabutuna ailesi tarafından duvağı konularak uğurlandı.

Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, seyir halindeki araçtan ateş açtı. O sırada yaya olarak ilerleyen Rümeysa Sanpur, silahtan çıkan kurşunun hedefi oldu. Ağır yaralanan genç kadın Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rümeysa Sanpur'un, Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olduğu öğrenildi.

Duvağı ile uğurlandı

Olayın ardından emniyet güçleri şüphelileri gözaltına aldı. Kentte büyük üzüntüye neden olan acı olayın ardından cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Genç kızın tabutuna, ailesi tarafından duvağı konuldu. Rümeysa Sanpur duvağıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

"Magandaların kurşununa maruz kaldı"

Cenaze namazında konuşan Biz Bize Yeteriz Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Halaç, "Kızımız magandaların kurşununa maruz kalıyor. Kızımız olay sonucu yaşamdan koparılıyor. Biz bu olaylar yaşanmasın istiyoruz. Bu acılar yaşanmasını istemiyoruz. Artık bunlar yaşanmasın istiyoruz. Önce Allah'a, ondan sonra da devletimize güveniyoruz. Suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Rümeysa Sanpur'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Sokollu Mehmet Paşa Camii'nden kaldırılarak toprağa verildi. - TEKİRDAĞ