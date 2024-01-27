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Lüleburgaz'da çöp konteynerinde yangın çıktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Sakızköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisine atılan yanıcı bir maddeden dolayı alev alan çöp konteyneri, etrafa kökü koku ve duman yayınca durum fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan çöp konteyneri itfaiye ekipleri tarafından ivedilikle söndürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Lüleburgaz Sakızköy İtfaiye Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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