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Lüleburgaz'da Apartman Dairesinde Yangın

Lüleburgaz'da Apartman Dairesinde Yangın
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Olay yerine intikal eden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara sebep oldu.

Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi, Yeni Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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