Lüleburgaz'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Dere Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve vatandaşların çabalarıyla yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alanda etkili oldu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
