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Eskişehir'de Lüks Cip ve Otomobil Çarpıştı: Maddi Hasar

Eskişehir'de Lüks Cip ve Otomobil Çarpıştı: Maddi Hasar
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Eskişehir’de cadde üzerinde lüks ciple ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de cadde üzerinde lüks ciple ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piyasa değeri hayli yüksek olan lüks ciple ile otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi oranda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından trafikte bir süre aksamalar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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