Lüks araç tramvay yoluna girip raylarda asılı kaldı
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Lüks araç tramvay yoluna girip raylarda asılı kaldı Galata Köprüsü üzerinde lüks araç tramvay yoluna girerek raylarda asılı kaldı.
Lüks araç tramvay yoluna girip raylarda asılı kaldı
İSTANBUL - Galata Köprüsü üzerinde lüks araç tramvay yoluna girerek raylarda asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksamalar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa