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Lüks araç tramvay yoluna girip raylarda asılı kaldı

3. Sayfa Haberleri

Lüks araç tramvay yoluna girip raylarda asılı kaldı Galata Köprüsü üzerinde lüks araç tramvay yoluna girerek raylarda asılı kaldı.

Lüks araç tramvay yoluna girip raylarda asılı kaldı

İSTANBUL - Galata Köprüsü üzerinde lüks araç tramvay yoluna girerek raylarda asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksamalar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

Galata Köprüsü Tragger 3. Sayfa Haberler

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