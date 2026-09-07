Lübnanlı muhabir canlı yayında İsrail hava saldırısının hedefi oldu

Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı Al-Manar kanalının muhabiri Ali Shabib, canlı yayında İsrail hava saldırısının hedefi oldu. Shabib, saldırıda yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ederken bir gazeteci daha saldırıların hedefi oldu. Hizbullah ile bağlantılı Al-Manar kanalının muhabiri Ali Shabib, canlı yayında İsrail'in Nebatiye kenti çevresine düzenlediği hava saldırısının hedefi oldu.

Saldırı anı anbean kayıt altına alınırken patlamanın ardından yayın kesildi. Saldırıda yaralanan Shabib, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı