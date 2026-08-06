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İsrail ordusu Lübnan'da 2 askerini kaybetti, 4 yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Majdal Zoun'da bir binada patlayıcı infilak etmesi sonucu 2 askerinin öldüğünü, 4 askerinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca İsrail'in güneye düzenlediği yeni saldırıda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyinde patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın Majdal Zoun kasabasında dün askerlerin bir binaya girdiği sırada patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlama sonucu 2 askerin öldüğü, 4 askerin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında 1 can kaybı, 12 yaralı

İsrail dün Lübnan'ın güneyine yeni saldırı başlatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını, saldırının Mansouri'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tebnine'yi hedef aldığını açıkladı.

Mansouri, 26 Haziran'daki ateşkese rağmen son haftalarda İsrail'in hava saldırılarına ve topçu bombardımanına maruz kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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