İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı bini aştı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 1'e, yaralananların sayısının 2 bin 584'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 118'inin çocuk, 79'unun kadın olduğu belirtildi. - BEYRUT

