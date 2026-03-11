Lübnan'da İsrail'in saldırıları nedeniyle can kaybı 634'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e yükseldiğini açıkldı. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı