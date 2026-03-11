Haberler

Lübnan'da İsrail'in saldırıları nedeniyle can kaybı 634'e yükseldi

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e yükseldiğini açıkldı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
