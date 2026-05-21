Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 3 bin 89'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 397 kişinin yaralandığını açıkladı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail'in Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkeye gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 89'a, yaralı sayısının ise 9 bin 397'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail, ateşkes ihlalini sürdürüyor

İsrail ordusu, İran'a 28 Şubat'ta, Lübnan'a ise 2 Mart'ta saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 45 gün uzatıldığını açıklamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
