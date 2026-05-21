Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle can kaybı 3 bin 89'a yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 20'ye, yaralı sayısının ise 9 bin 397'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail, ateşkes ihlalini sürdürüyor

İsrail ordusu, İran'a 28 Şubat'ta, Lübnan'a ise 2 Mart'ta saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 45 gün uzatıldığını açıklamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı