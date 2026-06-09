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Lübnan'da İsrail saldırıları sonucu can kaybı 3 bin 666'ya yükseldi

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 3 bin 666'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 321'e çıktığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 666'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 321'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da can kaybı artmaya ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılara başladığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 666'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 321'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusunun bugün Tyre (Sur) şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralanmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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