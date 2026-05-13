Lübnan'da 17 Nisan'dan bu yana İsrail saldırılarında 10 binden fazla ev zarar gördü

Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi, 17 Nisan'dan beri İsrail'in saldırıları sonucunda 5 bin 386 konutun tamamen yıkıldığını ve 5 bin 246 konutun hasar gördüğünü açıkladı. Son verilere göre, saldırılarda 380 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi Başkanı Chadi Abdallah, İsrail'in 17 Nisan'da varılan ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda, 5 bin 386 konutun tamamen yıkıldığını ve 5 bin 246 konutun hasar gördüğünü açıkladı.

İsrail, 17 Nisan'da varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi Başkanı Chadi Abdallah, İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda, 10 binden fazla evin yıkıldığını veya hasar aldığını açıkladı. Abdallah, "Mevcut ateşkesin başlamasından bu yana 5 bin 386 konutun tamamen yıkıldığını ve 5 bin 246 konutun hasar gördüğünü tespit ettik" dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise, 17 Nisan'dan beri 380 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 122 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan'da çatışmaların yeniden başladığı 2 Mart'tan bu yana ise İsrail saldırılarında 2 bin 896 kişi öldü, 8 bin 824 kişi de yaralandı. - BEYRUT

