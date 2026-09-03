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Edirne'de LPG Tamirhanesinde Patlama: 2 Yaralı

Edirne'de LPG Tamirhanesinde Patlama: 2 Yaralı
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Edirne Sanayi Sitesi'ndeki oto LPG tamir dükkanında patlama ve yangın çıktı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Edirne'de bir oto LPG tamirhanesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay, Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto LPG tamir dükkanında meydana geldi. İş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana patlama sonrası yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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