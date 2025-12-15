Haberler

Paris'teki Louvre Müzesi çalışanları greve gitti, müze açılmadı
Paris'teki Louvre Müzesi, personelin maaş ve çalışma koşulları ile ilgili sorunlar nedeniyle grev başlattı ve bugün ziyaretçilere kapalı kalacak. Grev nedeniyle müze geçici olarak ziyarete kapalı olduğu bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi, personelin maaş ve çalışma şartları ile ilgili şikayetlerini gerekçe göstererek başlattığı grev nedeniyle bugün ziyarete açılmadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim'deki büyük soygunun ardından şimdi de personelin çalışma şartları ve maaş talepleriyle ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme geldi. Açılışı yerel saatle 09.00 olan müze, personelin maaş ve çalışma şartları ile ilgili şikayetlerini gerekçe göstererek başlattığı grev nedeniyle bugün ziyarete açılmadı. Sendikaların açıklamasına göre, Paris'in simgesi olan müzedeki 500 koltuklu bir salonda kapalı kapılar ardında yapılan görüşme sonucunda başlatılan grev, belirsiz bir süre devam edecek.

Müzenin sitesinde, "Grev nedeniyle müze geçici olarak ziyarete kapalıdır. Yaşanan aksaklık için özür dileriz" ifadeleri yer aldı.

Louvre soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

Soygunun ardından Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini, bunlar arasında izinsiz giriş önleyici cihazlar ve yakınlardaki kamu yollarına araç çarpmasını önleyici bariyerler bulunacağını açıklamıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
