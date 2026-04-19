ABD'de 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü

ABD'nin Louisiana eyaletinde Shreveport kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, yaşları 1 ila 14 arasında değişen 10 çocuğun vurulduğu, bunlardan 8'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde yer alan Shreveport kentinde çok sayıda çocuk silahlı saldırıda öldürüldü. Shreveport Polis Departmanı Sözcüsü Christopher Bordelon yaptığı açıklamada, yerel saatle 06.00'da aile içi şiddet ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, ekiplerin 3 evi kapsayan geniş çaplı bir suç mahalli ile karşılaştıklarının aktardı. Bordelon, saldırılarda yaşları 1 ila 14 arasında değişen 10 çocuğun vurulduğunu, 8'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bordelon, saldırganın olay yerinden kaçtıktan sonra bir aracı gasbettiğini ve polis ile saldırgan arasında kovalamaca yaşandığını ifade ederek, saldırganın kovalamaca sırasında polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bordelon, 3 eve de ateş açan kişinin aynı saldırgan olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, çocukların bir kısmının saldırganın torunları olduğunu aktardı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - LOUISIANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
