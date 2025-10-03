Haberler

Los Angeles'ta Petrol Rafinerisinde Patlama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Los Angeles şehrinde Chevron'a ait El Segundo petrol rafinerisinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yetkililer, olayda yaralanma olmadığı ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan El Segundo petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından alevler yükseldi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehri patlama sesiyle yankılandı. Çok uluslu Amerikan enerji şirketi Chevron'a ait El Segundo petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından alevler yükseldi. Los Angeles yetkilisi Holly Mitchell, patlama ihbarının ardından rafineriye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını rafinerinin bir alanıyla sınırlı tuttuğunu söyledi. Chevron'dan yapılan açıklamada ise El Segundo'da acil gaz tahliyesi gerçekleştiğini belirtti.

California Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ofisimiz, halkın güvenliğini sağlamak için yerel ve eyalet kurumlarıyla koordinasyon halindedir" denildi. Polis, herhangi bir yaralanma ya da tahliye bilgisinin olmadığını aktardı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, "Şu anda LAX (Los Angeles Uluslararası Havalimanı) üzerinde bilinen bir etkisi yok" ifadelerini kullandı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu

Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.