Çanakkale'de lodos fırtınasında devrilen ağaç evin çatısına zarar verdi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan lodos fırtınası, bir ağacın kökünden sökülerek bir evin çatısına devrilmesine neden oldu. Olayda maddi hasar meydana geldi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek evin çatısına devrildi.
Çanakkale genelinde lodos fırtınası iki gündür etkisini sürdürüyor. Lodos fırtınası nedeniyle Gelibolu ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yer alan ağaç rüzgarın şiddetiyle kökünden söküldü. Evin önüne yıkılan ağaç çatıda maddi hasara yol açtı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa