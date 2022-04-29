Liselilerin saç saça baş başa kavgasını çekirdek yiyerek izlediler - Haberler

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Liselilerin saç saça baş başa kavgasını çekirdek yiyerek izlediler

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Liselilerin saç saça baş başa kavgasını çekirdek yiyerek izlediler

Burdur'da lise öğrencileri saç saça baş başa kavga ederken, bazı arkadaşları olanları çekirdek yiyerek izledi. Birbirlerini yumruklayıp saçlarını çeken kızlar, güçlükle ayırıldı.

BURDUR (DHA) - Burdur Asri Mezarlık'ta toplanan lise öğrencilerinden 2 kızın bilinmeyen nedenle başlayan tartışması, kavgaya dönüştü. Yere düşmelerinin ardından birbirlerinin saçlarını çekip, yumruklar atan kızları, bazı arkadaşları ise çekirdek yiyerek izledi.

Liselilerin saç saça baş başa kavgasını çekirdek yiyerek izlediler

BİRBİRLERİNİ TEKMELEDİLER

Mezar taşına oturup, kavgayı izleyen öğrenciler, tarafları bir süre sonra ayırmaya çalıştı. Kızları ayırmaya çalışanlar da bir ara kavgaya dahil olup, birbirlerini tekmeledi. Arkadaşlarının kavgayı ayırmasının ardından öğrenciler, dağıldı. Mezarlıkta yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Liselilerin saç saça baş başa kavgasını çekirdek yiyerek izlediler

Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - 3. Sayfa

Asri Mezarlık, Burdur, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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