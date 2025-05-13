Liseli kız, erkek arkadaşı ile görüşen kızı okul koridorunda darp etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lisede yaşanan şiddet olayı sosyal medyada infial yarattı. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntülerde, bir lise öğrencisi kızın erkek arkadaşıyla birlikte gördüğü başka bir kız öğrenciye koridorda saldırdığı anlar yer alıyor. Saldırı anında çevredeki öğrencilerin müdahale etmeyip olayı izlemekle yetinmesi dikkat çekti.

Olayın, kıskançlık nedeniyle başladığı öne sürülüyor. Görüntülerde, saldırgan öğrenci hedef aldığı kızı saçından tutarak yere düşürüyor, ardından yumruk ve tekmelerle darp ediyor. Erkek öğrenci ise olay boyunca müdahalede bulunmuyor. Diğer öğrencilerin bazılarının olay anını cep telefonlarıyla kayda aldığı görülüyor.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından eğitim çevreleri ve toplumun birçok kesiminden tepki geldi. Uzmanlar, gençler arasındaki şiddetin tehlikeli boyutlara ulaştığını ve okullarda yeterli denetimin sağlanamadığını vurguluyor. Ayrıca, şiddeti izlemekle yetinen öğrencilerin tutumu da tartışma konusu oldu.

Yerel yetkililer, olayın meydana geldiği okulda disiplin soruşturması başlatıldığını ve saldırgan öğrenci hakkında yasal işlem yapılabileceğini açıkladı. Aynı zamanda videoyu paylaşan kullanıcılar aracılığıyla olayın tam olarak hangi eyalet ve okulda gerçekleştiği bilgisine ulaşılmaya çalışılıyor.

Uzmanlar, bu tür olayların önüne geçmek için okullarda rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.