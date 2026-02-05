Haberler

Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Eskişehir'de bir lisede 11. sınıf öğrencisini 4 akranı dövdü. Aldığı darbelerle çenesi ve omuriliği kırılan öğrenci acil ameliyata alınırken, çenesine platin takıldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 18 yaşından küçük 4 kişi tutuklandı.

  • Eskişehir'de bir lise öğrencisi, 4 okul arkadaşı tarafından darp edildi.
  • Öğrencinin çenesi ve omuriliği kırıldı, hastanede acil ameliyatla çenesine platin takıldı.
  • Saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de bir lisede meydana gelen korkunç akran zorbalığı kan dondurdu. 11. sınıf öğrencisi bir genç, 4 okul arkadaşı tarafından darp edildi.

Saldırı sonucu çenesi ve omuriliği kırılan talihsiz öğrenci, kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alınarak çenesine platin takıldı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığı habere göre, Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve yaşları 18'den küçük olan 4 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler.com / 3. Sayfa
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEyüp Duran:

Bunlar daha iyi günlerimiz Çocukları şımartmaya devam!!! Haydi cimere öğretmen şikayet edin!!!

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Bizim zamanımızda çok böyle olay olurdu. Genelde tutuklanma olmazdı not: lise 2006

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

gerçekten tutuklandı mı ya şaşırdım. memlekette iyi şeyler de oluyor demek ki

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

