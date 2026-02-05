Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Eskişehir'de bir lisede meydana gelen korkunç akran zorbalığı kan dondurdu. 11. sınıf öğrencisi bir genç, 4 okul arkadaşı tarafından darp edildi.

Saldırı sonucu çenesi ve omuriliği kırılan talihsiz öğrenci, kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alınarak çenesine platin takıldı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığı habere göre, Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve yaşları 18'den küçük olan 4 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.