Lise öğrencisi genç kız balkondan düşerek ağır yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde lise öğrencisi genç kız 6. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Yıldızlı mahallesinde yaşayan Hilal M. (16), sabah saatlerinde 6. kattaki evinin balkonundan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan ise KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen lise öğrencisi tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON