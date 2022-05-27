Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı - Haberler

Hatay'da 16 yaşındaki lise öğrencisi etüt merkezinin 3'üncü katından aşağı atladı. Genç kızın düşmesi ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi M.G. etüt merkezinin 3'üncü katındaki pencereye çıktı. Pencerenin altında toplanan kalabalık genç kızı uyarırken M.G. kendini boşluğa bıraktı. Aşağıda bulunan vatandaşlar genç kızı yakalamaya çalışsa da başarılı olmadı. Asfalt zemine düşen M.G.'yi çevredekiler özel bir araçla hastaneye götürdü. Durumu ağır olan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan genç kızın düşmesi ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar dron ile görüntülendi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa