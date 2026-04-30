Lise öğrencilerine Kuşadası'nın doğal güzellikleri anlatıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lise öğrencilerine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından Kuşadası'nın doğal güzellikleri anlatıldı.

Ada Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Bölümü öğrencileri, "Yeşil Vatan Geleceğe Çare" Nisan ayı etkinlikleri kapsamında, öğretmenleri Fatma Kocaman eşliğinde Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kuşadası ve çevresinin doğal ve kültürel zenginlikleri anlatıldı; doğayı korumak için verilen mücadelenin önemi paylaşıldı. Her bir anlatımda, doğaya sahip çıkmanın aslında geleceğe sahip çıkmak olduğu bir kez daha hissedildi. Gençlerin bakış açılarıyla, Kuşadası'nın endemik değeri Tülüşah üzerine çalışmalar yapmaları önerildi. Doğaya dokunmak, onu korumak isteyen öğrenciler için de bir öneri getirildi. Önümüzdeki aylarda Caretta caretta yuvalarında gönüllü olarak görev alabilecekleri paylaşıldı.

Ziyaretin sonunda, Ada Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün teşekkür belgesi, öğretmen Fatma Kocaman tarafından derneğe takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı