Liege'de 1-24 Ekim protestolarında 178'i reşit olmayan 343 kişi gözaltına alındı

Belçika'nın Liege kentinde ekim ayında düzenlenen öğrenci ve eğitim sektörü protestolarına ilişkin yayımlanan resmi rapora göre, olaylar sırasında 178'i reşit olmayan gençler olmak üzere 343 kişi gözaltına alındı.

Belçika'nın Liege şehrinde 1 Ekim'de başlayan ve polisle çatışmalara dönüşen öğrenci olayları hakkında resmi rapor açıklandı. Liege polis teşkilatı tarafından paylaşılan ve 1-24 Ekim tarihleri arasındaki olayları kapsayan rapora göre, güvenlik güçlerince 178'i reşit olmayan gençler olmak üzere toplam 343 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen işlemlerin 280'inin idari, 63'ünün ise adli gözaltı kapsamında kayıtlara geçtiği bildirildi.

Polis yetkilileri, idari gözaltıların kamu düzenini yeniden sağlamak ve muhtemel yeni taşkınlıkların önüne geçmek amacıyla uygulandığını belirtti. Gözaltına alınan ve reşit olmayan gençlerin durumuyla ilgili eleştirilere de cevap veren emniyet birimleri, ailelerin yüzde 80'inden fazlasına ulaşılarak bilgi verildiğini bildirdi. Geriye kalan vakalarda ise gençlerin telefon numaralarını paylaşmayı reddetmesi, telefonlarının şarjının bitmiş olması veya ebeveynlere ulaşılamaması nedeniyle bildirim yapılamadığı ifade edildi.

Olaylarda 52 polis yaralandı

Olaylar süresince görev yapan 42'si Liege bölgesinden, 10'u ise takviye ekiplerden olmak üzere toplam 52 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Yaralanan polislerden birinin, olayların üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen hala tam iş göremezlik raporuyla görevinden uzak olduğu kaydedildi.

Öte yandan, protestolar sırasında yaşanan müdahaleler sırasında yasa dışı polis uygulamaları ve polis şiddeti yaşandığına yönelik iddialar üzerine 9 resmi şikayet yapıldığı açıklandı. Polis teşkilatı, kendi müdahalelerine yönelik geriye dönük bir değerlendirme süreci başlattığını ve tüm şikayetlerin iç soruşturma birimi Polis Genel Müfettişliği (AIG) ve P Komitesi tarafından titizlikle incelendiğini vurguladı. Nezarethanelerin sürekli olarak sesli ve görüntülü kayıt altında tutulduğu da hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı