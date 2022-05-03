Libyalı Turist AKUT Fethiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen Libyalı Turist, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kesikkapı Mahallesi'ndeki Amintas Kaya Mezarları bölgesinde dün akşam saatlerinde Libya uyruklu turist drone ile çekim yapmak istedi. Libyalı turistin dronu çekim yaptığı sırada sarp kayalık bölgeye düştü. Düşen dronunu almak için 10 metre yüksekliğinde ki kayalıklara tırmanan Libyalı turist mahsur kaldı. Libyalı turist kayalıklardan inemeyeceğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Arazinin sarp oluşması nedeniyle Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla mahsur kalan turisti güvenli bölgeye indirdi. 2 saat süren operasyon sonunda kurtarılan Libyalı turist, sağlık kontrollerinin yapılması için 112 Acil Sağlık ambulansı ile hastaneye sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa