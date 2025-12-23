Haberler

Libya Başbakanı Dibeybe, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybettiğini açıkladı

Libya Başbakanı Dibeybe, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybettiğini açıkladı
Güncelleme:
Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Ankara dönüş yolunda düşen uçakta Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın ardından Türkiye ile ortak soruşturma komitesi kurulacağı duyuruldu.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya'ya dönüş sırasında Ankara'da düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindekilerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya'ya dönüş sırasında Ankara'da düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin kazada hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki kişilerin, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü ve keder duyuyoruz" dedi.

Dibeybe, heyetin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve üst düzey askeri yetkililer ile içeren başarılı bir resmi ziyareti tamamladığını ancak ülkesinin bu trajik olayla sarsıldığını kaydetti. Dibeybe, kazada hayatını kaybedenlerden övgüyle bahsederek, kazanın koşullarını ortaya çıkarmak için Türkiye ile ortak bir soruşturma komitesi kurulacağını duyurdu.

Uçakta, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub bulunuyordu.

Uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullanmıştı. - TRABLUS

