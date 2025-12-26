Haberler

Libya heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgedeki çalışmalar 3. gününde de devam ediyor

Güncelleme:
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ali Ahmed El Haddad'ın içinde olduğu uçağın Ankara Haymana'da düşmesinin üzerinden 3 gün geçti. Düzenlenen kazada hayattını kaybedenler arasında önemli askeri yetkililer de bulunuyor.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ali Ahmed El Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan uçağın, Ankara Haymana'da düştüğü bölgedeki çalışmalar 3. gününde de devam ediyor.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad ve beraberindeki heyeti Trablus'a götürmek için salı akşamı Ankara'dan havalanan özel jet, kalkışından kısa bir süre sonra Haymana'nın Kesikkavak Köyü'ne düşmüştü. Kazada uçakta yer alan Haddad'ın yanı sıra, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteyvi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 personel hayatını kaybetmişti.

Bölgesindeki çalışmalar devam ediyor

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve kimlik tespit çalışmalarının ardından vefat edenlerin naaşı Libya'ya gönderilecek. Öte yandan, uçağın düştüğü bölgedeki inceleme ve çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

