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Liberya bayraklı 'Peria' isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı

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Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor.

İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalanan yakıt tankeri kurtarıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalanan Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı.

Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalanmış ve Boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılmıştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında demir atan gemiye müdahale etmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör, tankere müdahale etti. Ekiplerin bölgede çalışması sonucu arızası giderildi. Geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 20.00'da güney-kuzey yönlü açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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